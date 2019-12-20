Зозуля объяснил, почему его оскорбляют фанаты "Райо Вальекано"

По словам футболиста, некотоыре поклонники испанского клуба воевали за боевиков на Донбассе

Некоторые фанаты "Райо Вальекано", которые оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю, воевали на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции заявил сам Зозуля.

По словам футболиста, после подписания соглашения с "Райо" он встретился с руководством клуба и узнал, что фанаты не хотят, чтобы он за них играл.

"Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом... Когда я спросил, почему они так решили, то услышал, что это из-за помощи армии моей страны. Хотя в то же время некоторые поклонники "Райо" воюют на другой стороне", – рассказал Зозуля.

Он также добавил, что никогда не покупал оружие или любые другие вещи для боя – "исключительно для сохранения жизней защитников нашей страны".

Также Зозуля отметил, что его лучший друг – Жереми Бела – темнокожий футболист, который в двух прошлых сезонах выступал за "Альбасете". Поэтому украинца сложно упрекнуть в том, что он якобы "фашист" или "нацист".

"Все, что обо мне говорят – неправда. Я всего лишь футболист и патриот. Я поддерживаю свою страну. Я аполитичен и против всех идеологий. Хочу спросить. Я получил поддержку от президента страны, будет ли любой президент поддерживать нациста?", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".