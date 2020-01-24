Украинский юниор вошел в тройку сильнейших гольфистов Европы

Лев Гринберг оказался самым молодым спортсменом в рейтинге юниоров до 14 лет

По результатам континентального рейтинга гольфистов European Golf Rankings 12-летний украинский юниор Лев Гринберг вошел в тройку сильнейших в Европе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта.

Возглавил рейтинг для юниоров до 14 лет (U14) француз Джозеф Линел, второе место занял представитель Шотландии Джек Мерфи. При этом украинский спортсмен стал самым молодым в рейтинге.

В конце прошлого года Лев Гринберг также стал победителем международного турнира Hurricane Tournament of Champions и лучшим игроком своего возраста на соревнованиях по гольфу Junior World Florida Challenge.

Напомним, 17 декабря правление Всеукраинской федерации гольфа приняло решение впервые создать национальную юниорскую сборную по гольфу. Для усиления тренерского штаба также привлекут зарубежных специалистов профессиональной гольф-ассоциации PGA.

Всеукраинская федерация гольфа была создана в 1997 году. Сейчас она имеет статус Национальной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской Ассоциацией гольфа, организацией R & A.

25 октября 2019 года Виталий Хомутынник был избран президентом и председателем правления Всеукраинской федерации гольфа. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко также вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа.