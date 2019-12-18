В Украине создадут первую детско-юношескую школу и юниорскую сборную по гольфу

Также в 2020 году планируется уделить внимание развитию женского гольфа

В Украине появится первая детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по гольфу. Также впервые в нашей стране создана юниорская сборная по гольфу, а для усиления тренерского штаба будут привлечены зарубежные специалисты профессиональной гольф-ассоциации PGA.

Соответствующие решения были приняты 17 декабря на итоговом заседании правления Всеукраинской федерации гольфа, передает TRIBUNA.COM.

В 2020 году перед Всеукраинской федерацией стоят следующие задачи: обучение и сертификация украинских тренеров совместно с Confederation of Professional Golf, поддержка и развитие женского гольфа, а также углубление сотрудничества с международными гольф-организациями.

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"Привлечение молодых спортсменов в наш вид спорта и общая популяризация гольфа являются приоритетными направлениями в следующем году. Также одна из наших задач - стать полноценным участником мирового гольф-сообщества через тесное сотрудничество с международными организациями. Имеем уникальную возможность создать индивидуальную программу обучения в Украине с использованием международного опыта и привлечением зарубежных специалистов", – подытожил председатель правления ВФГ Виталий Хомутынник.

На заседании также был утвержден состав сборной Украины по гольфу, календарь соревнований на 2020 год и новый логотип организации.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа была создана в 1997 году. Сейчас она имеет статус Национальной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской Ассоциацией гольфа, организацией R & A.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октября 2019 года Виталий Хомутынник был избран президентом и председателем правления Всеукраинской федерации гольфа.