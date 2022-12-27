IT и бурение нефтяных скважин: какие украинские бизнесмены разбогатели во время войны, — Forbes

В этом году из-за войны Forbes оценил только двадцатку самых богатых украинцев. Их состояние по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд.

Related video

Журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг богатейших украинцев. В этом году издание оценило только двадцатку самых состоятельных бизнесменов, их состояние с начала войны упало более чем на 20 млрд долларов. Однако были и те, кому удалось увеличить свои активы, несмотря на полномасштабные боевые действия, говорится в публикации.

Так, по данным издания, за уходящий 2022 год состояние Виталия Хомутынника, владельца предприятия "Укрнафтобуріння", увеличилось по сравнению с 2021-м годом на 25 млн долларов — с 465 до 490 млн. Хомутынник занял 15-е место в рейтинге.

Также увеличилось состояние IT-бизнесмена Тараса Кицмея (17 место в рейтинге) — со 190 млн долларов до 360 млн. Он является сооснователем и главным акционером компании по разработке программного обеспечения и предоставления консультационных услуг SoftServe.

[ + – ] Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник: что о нем известно

Виталий Хомутынник — народный депутат пяти созывов Верховной Рады подряд, с 2002 по 2019 год. В разное время входил во фракции "Партии регионов" и "Возрождения". По данным журналистов, из-за вторжения РФ в Украину Хомутынник вместе с женой покинул страну — осенью он был замечен на Кап-Ферре во Франции. Позже СМИ сообщили, что яхта бизнесмена взяла курс на Грецию.

"Укрнафтобуріння" является главным активом Хомутынника — он владеет 47% акций компании, совладельцами предприятия являются Игорь Коломойский и Павел Фукс.

"Укрнафтобуріння" – вторая частная газодобывающая компания страны по объему добычи. Фирма добывает топливо на богатом Сахалинском месторождении в Харьковской области", — говорится в публикации.

[ + – ] Тарас Кицмей

Тарас Кицмей: что о нем известно

Тарас Кицмей — украинский предприниматель, научный работник, экономист и общественный деятель. Президент корпорации SoftServe. Главные офисы расположены в Остине (штат Техас, США) и Львове. Заслуженный экономист Украины. Председатель правления Ассоциации "Информационные технологии Украины". Член Сената Украинского католического университета.

Несмотря на войну, выручка SoftServe в 2022-м выросла почти на 30%.

"SoftServe стоит $2-3 млрд, если закончится война и компания пойдет на IPO", — заявил партнер венчурного фонда AVentures Евгений Сысоев.

Forbes оценил компанию в $1,4 млрд. В следующем году, несмотря на рецессию, проект планирует нарастить выручку на 20–30%. Через два года компания достигнет выручки в $1 млрд, считают в компании.

2 декабря издание сообщило, что бизнесмен Игорь Коломойский за время полномасштабной войны Украины с Россией потерял самые ценные активы и $1 млрд состояния.

Напомним, ранее в декабре СМИ сообщили, что Илон Маск на один час потерял статус богатейшего человека планеты.