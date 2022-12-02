Минус $1 млрд: Forbes подсчитал потери Коломойского из-за войны с Россией (инфографика)

Настоящим финансовым ударом для бизнесмена, по данным журналистов, стала национализация "Укрнафти". До войны компания стоила почти $1,5 млрд, а сейчас — менее $750 млн.

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Бизнесмен Игорь Коломойский за время полномасштабной войны Украины с Россией потерял самые ценные активы и $1 млрд состояния. Журнал Forbes разобрался, как устроена его бизнес-империя.

Власти Украины в начале ноября 2022 года национализировали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Журналисты считают, что эти активы – весомая составляющая империи неформальной группы "Приват" Коломойского и его соратника Геннадия Боголюбова.

Forbes до войны оценивал стоимость "Укрнафти" почти в $1,5 млрд, сейчас компания стоит $748 млн. Доля группы "Приват" – $314 млн. Из-за постоянных обстрелов российской армии нефтеперерабатывающие заводы нормально не могут работать, а экспорт нефти из Украины запрещен.

С марта не работает Кременчугский НПЗ, потери от российских обстрелов Киевская школа экономики оценила в $400 млн. Forbes заявил о доле Коломойского и Боголюбова в "Укртатнафте" в 28%. До войны весь актив оценивали в $830 млн, а сейчас дают не более $178 млн.

[ + – ] Структура активов Игоря Коломойского. Инфографика Forbes

Почему у Коломойского забрали "Укрнафту"?

Собеседники журнала из Офиса президента и партии "Слуга народа" заявили, что Коломойский в первые месяцы российского вторжения никак не помогал Украине. По их утверждению, он не перечислил на нужды армии никаких денег.

"Поэтому отношения сильно испортились, сейчас они критичны", – сказал член команды президента.

Летом Коломойский потратился на обороноспособность страны — выделил десятки миллионов долларов, рассказал Forbes один из руководителей "Слуги народа".

"Кременчуг" и "Укрнафта" не платили налоги в полном объеме и создавали риски перебоев со снабжением горючего", — сказал один из украинских чиновников.

Проблемы на АЗС сети "Приват"

Заправки группы "Приват" продавали нефть, которую добывала "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ. Теперь сеть АЗС вынуждена работать, как и остальной рынок, на импортном топливе, говорит Сергей Куюн из Консалтинговой группы "А-95".

Сеть "Привата" продает до 60 тыс. тонн топлива в месяц, эта цифра сопоставима с продажами на ОККО и WOG, которые имеют в 3 раза меньше станций.

"Укрнафта", по словам экспертов, не имеет собственных бензовозов, а поставки топлива до национализации контролировала группа "Приват".

Оценка доли Коломойского в металлургических активах – $120 млн, химических – $30 млн

Металлургия подешевела

Бизнес-империя "Привата" также стоит на подешевевших в 2 раза металлургических активах — Никопольском и Запорожском ферросплавных заводах.

Эти предприятия являются одними из крупнейших производителей ферросплавов в мире. "Привату" принадлежат Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, которые обеспечивают заводы сырьем.

Никопольский завод в первом полугодии этого года снизил прибыль в 7,4 раза, до 223 млн гривен, при выручке 9 млрд гривен. Экспортная выручка украинских ферросплавных заводов за 10 месяцев 2022 сократилась на 41,4%, до $498,2 млн.

"До 24 февраля только 30% ферросплавной продукции уходило на внутренний рынок. Сейчас внутреннего рынка практически нет", – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев.

После блэкаута 23 ноября, оба завода аварийно остановились и ждут, когда энергетики позволят работать, говорит Кудрявцев.

Еще один крупный простаивающий завод Коломойского – "ДнепрАзот", производящий удобрения для аграриев. Это единственное в Украине предприятие, где производят жидкий хлор для очистки воды.

Медиагруппа "1+1 media" потеряла доходы от рекламы

С 25 февраля телеканал медиагруппы "1+1 media" — "1+1" присоединился к телемарафону "Єдині новини" и перестал получать доходы от рекламы. СЕО 1+1 media Ярослав Пахольчук сказал, что государство в этом году не выделило денег из бюджета на финансирование марафона.

Месяц телемарафона на "1+1" обходится в 25–35 млн гривен, оценивал Пахольчук затраты в апреле 2022 года.

С 1 октября "1+1 media" восстановил всем работникам довоенный уровень зарплат. Остальные 6 каналов группы и диджитал-платформы возобновили продажу рекламы.

МАУ потеряла фактически весь флот

С начала полномасштабной войны "Международные авиалинии Украины" (МАУ) потеряли фактически весь свой флот, пишет Forbes.

Лизинговые компании отозвали 10 самолетов, которыми оперировали МАУ. Еще около 10 законсервированы в аэропортах после закрытия украинского неба в начале года. На счетах МАУ заморожено около 100 млн гривен.

В первом полугодии этого года выручка МАУ упала втрое – до 1,2 млрд гривен. Вместо прибыли в 22 млн гривен в январе–июне прошлого года авиакомпания получила почти 1,3 млрд гривен ущерба.

Forbes пишет, что Коломойский сложно пережил президентство Петра Порошенко. Он потерял "ПриватБанк" и позиции в энергетике.

"Президентство Зеленского может стоить Коломойскому еще больше. У самого известного предпринимателя Днепра есть способность преломлять наиболее безвыходные ситуации в свою пользу. Вопрос, удастся ли это сделать 59-летнему бизнесмену на этот раз", — заметили авторы материала.

СМИ ранее писали, что для Игоря Коломойского национализация ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" стало настоящим шоком.

Фокус 18 сентября сообщал об обысках у Коломойского в Буковеле. Следователи НАБУ проводили следственные мероприятия по делу о завладении имуществом и средствами "Укрнафти" на 13 миллиардов гривен.