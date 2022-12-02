Мінус $1 млрд: Forbes підрахував втрати Коломойського через війну з Росією (інфографіка)

Справжнім фінансовим ударом для бізнесмена, за даними журналістів, стала націоналізація "Укрнафти". До війни компанія коштувала майже $1,5 млрд, а зараз – менше $750 млн.

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Бізнесмен Ігор Коломойський за час повномасштабної війни України з Росією втратив найцінніші активи та $1 млрд статків. Журнал Forbes розібрався, як влаштована його бізнес-імперія.

Влада України на початку листопада 2022 року націоналізувала компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Журналісти вважають, що ці активи є вагомою складовою імперії неформальної групи "Приват" Коломойського та його соратника Геннадія Боголюбова.

Forbes до війни оцінював вартість "Укрнафти" майже в $1,5 млрд, зараз компанія коштує $748 млн. Частка групи "Приват" — $314 млн. Через постійні обстріли російської армії нафтопереробні заводи нормально не можуть працювати, а експорт нафти з України заборонено.

З березня не працює Кременчуцький НПЗ, втрати від російських обстрілів Київська школа економіки оцінила у $400 млн. Forbes заявив про частку Коломойського та Боголюбова в "Укртатнафті" у 28%. До війни весь актив оцінювали у $830 млн, а зараз дають не більше як $178 млн.

[ + – ] Структура активів Ігоря Коломойського. Інфографіка Forbes

Чому у Коломойського забрали "Укрнафту"?

Співрозмовники журналу з Офісу президента та партії "Слуга народу" заявили, що Коломойський у перші місяці російського вторгнення ніяк не допомагав Україні. На їхнє твердження, він не перерахував на потреби армії жодних грошей.

"Тому відносини сильно зіпсувалися, зараз вони критичні", — сказав член команди президента.

Влітку Коломойський витратився на обороноздатність країни — виділив десятки мільйонів доларів, розповів Forbes один із керівників "Слуги народу".

"Кременчук" та "Укрнафта" не сплачували податки в повному обсязі і створювали ризики перебоїв із постачанням пального", — сказав один з українських чиновників.

Проблеми на АЗС мережі "Приват"

Заправки групи "Приват" продавали нафту, яку видобувала "Укрнафта" та Кременчуцький НПЗ. Тепер мережа АЗС змушена працювати, як і решта ринку, на імпортному паливі, каже Сергій Куюн із Консалтингової групи "А-95".

Мережа "Привату" продає до 60 тис. тонн палива на місяць, ця цифра можна порівняти з продажами на ОККО та WOG, які мають у 3 рази менше станцій.

"Укрнафта", за словами експертів, не має власних бензовозів, а постачання палива до націоналізації контролювала група "Приват".

Оцінка частки Коломойського у металургійних активах — $120 млн, хімічних — $30 млн

Металургія подешевшала

Бізнес-імперія "Привату" також стоїть на металургійних активах, що подешевшали вдвічі — Нікопольському та Запорізькому феросплавних заводах.

Ці підприємства є одним із найбільших виробників феросплавів у світі. "Привату" належать Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, які забезпечують заводи сировиною.

Нікопольський завод у першому півріччі цього року знизив прибуток у 7,4 рази, до 223 млн. гривень, при виручці 9 млрд. гривень. Експортний виторг українських феросплавних заводів за 10 місяців 2022 року скоротився на 41,4%, до $498,2 млн.

"До 24 лютого лише 30% феросплавної продукції йшло на внутрішній ринок. Зараз внутрішнього ринку практично немає", — каже виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев.

Після блекауту 23 листопада обидва заводи аварійно зупинилися і чекають, коли енергетики дозволять працювати, каже Кудрявцев.

Ще один великий завод Коломойського — "ДніпроАзот", що виробляє добрива для аграріїв. Це єдине в Україні підприємство, де виготовляють рідкий хлор для очищення води.

Медіагрупа "1+1 media" втратила доходи від реклами

З 25 лютого телеканал медіагрупи "1+1 media" — "1+1" приєднався до телемарафону "Єдині новини" та перестав отримувати доходи від реклами. СЕО 1+1 media Ярослав Пахольчук сказав, що держава цього року не виділила грошей із бюджету на фінансування марафону.

Місяць телемарафону на "1+1" коштує 25–35 млн гривень, оцінював Пахольчук витрати у квітні 2022 року.

З 1 жовтня "1+1 media" поновив усім працівникам довоєнний рівень зарплат. Інші 6 каналів групи та діджитал-платформи відновили продаж реклами.

МАУ втратила фактично весь флот

З початку повномасштабної війни "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) втратили практично весь свій флот, пише Forbes.

Лізингові компанії відкликали 10 літаків, якими оперували МАУ. Ще близько 10 законсервовано в аеропортах після закриття українського неба на початку року. На рахунках МАУ заморожено близько 100 млн. гривень.

У першому півріччі цього року виторг МАУ впав утричі — до 1,2 млрд гривень. Замість прибутку на 22 млн гривень у січні–червні минулого року авіакомпанія отримала майже 1,3 млрд гривень збитків.

Forbes пише, що Коломойський важко пережив президентство Петра Порошенка. Він втратив "ПриватБанк" та позиції в енергетиці.

"Президентство Зеленського може коштувати Коломойському ще більше. У найвідомішого підприємця Дніпра є здатність заломлювати найбільш безвихідні ситуації на свою користь. Питання, чи вдасться це зробити 59-річному бізнесменові цього разу", — зауважили автори матеріалу.

ЗМІ раніше писали, що для Ігоря Коломойського націоналізація ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" стало справжнім шоком.

Фокус 18 вересня повідомляв про обшуки у Коломойського у Буковелі. Слідчі НАБУ проводили слідчі заходи у справі про заволодіння майном та коштами "Укрнафти" на 13 мільярдів гривень.