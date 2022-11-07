"Зазнав шоку": у Коломойського відібрали акції "Укрнафти" та "Укртатнафти", — ЗМІ

За інформацією журналістів, рішення про відчуження акцій Коломойського на користь держави було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

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У зв'язку з націоналізацією українських стратегічних підприємств ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" стало відомо, що пакети акцій Ігоря Коломойського були відчужені на користь держави. Як повідомляє видання "Страна.ua" із посиланням на джерела в оточенні українського олігарха, для бізнесмена це стало справжнім шоком.

Журналісти пишуть, що про відчуження акцій Коломойського дізналися вранці, 7 листопада, реєстратори та юристи з реєстрів. Але нікому з оточення бізнесмена невідомі ні мотиви, ні юридичні обґрунтування цього рішення, тому це стало великою несподіванкою.

"Для Коломойського та всього його оточення це було шоком — ніхто такого не очікував. Досі нам ніхто не пояснив мотиви та юридичне обґрунтування такого рішення", — цитують журналісти джерело.

За неофіційною інформацією, рішення про відчуження акцій Коломойського було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Також було наголошено, що у зв'язку з відчуженням акцій бізнесмена під великим питанням виявилося існування телеканалу "1+1", оскільки його фінансування значною мірою здійснювалося з доходів Коломойського від нафтових компаній.

Зазначимо, що інформації від офіційних джерел щодо відчуження акцій Коломойського наразі не надходило.

Нагадаємо, українські підприємства, пов'язані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Компанії Ігоря Коломойського мали в "Укрнафті" 42% акцій.

У середині вересня Окружний адмінсуд Дніпра скасував право компанії бізнесмена Ігоря Коломойського на експлуатацію міського аеропорту. За словами адвокатки Олени Доненко, протягом багатьох років із Дніпра можна було вилетіти лише до Києва та за "космічною ціною".

А за два дні після засідання, 18 вересня до Коломойського прийшли слідчі з НАБУ. Співробітники бюро провели обшуки у бізнесмена у справі про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 мільярдів гривень.