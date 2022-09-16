"Монополізував небо та грабував дніпрян": Коломойському заборонили експлуатувати аеропорт Дніпра

За словами мера Бориса Філатова, підприємець відкрито грабував містян завищеними цінами на авіаквитки. Адвокатка Олена Доненко нагадала, що з "Міжнародного аеропорту" можна було відлетіти лише до Києва і за космічну ціну.

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Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що окружний суд ухвалив рішення про скасування права для компанії підприємця Ігоря Коломойського експлуатувати міський аеропорт. Про це Філатов написав у Telegram.

"Більше десяти років нікого не цікавив факт, що використовуючи аеропорт міста-мільйонника, Коломойський монополізував повітряний простір, — зазначив дніпровський градоначальник. — Дніпрян відкрито грабували завищеними цінами на авіаквитки, а державний майновий комплекс використовувався в приватних інтересах".

За словами Філатова, ні Кабмін, ні РНБО, ні Державіаслужба не звертали уваги на такі порушення.

Зараз аеропорт зруйнований, але мер все ж таки обіцяє, що настане час, коли жителі міста зможуть вільно літати до Європи.

Дніпровський окружний суд задовольнив позов представників міськради та скасував сертифікат компанії Ігоря Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпро", яким компанія підприємця користувалася протягом останніх десяти років.

За словами адвокатки Олени Доненко, саме компанія-експлуатант вирішує, які авіаперевізники можуть надавати свої послуги в аеропорту, а які ні. Вона також нагадала, що протягом останніх кількох років дніпровський аеропорт використовувався як "підлітний". З нього можна було злітати лише до столиці і то за "космічну ціну".

Нагадаємо, що Росія завдала удару по Дніпропетровській області, використовуючи дрон іранського виробництва. Були знайдені уламки крила та двигуна БПЛА Shahed-136.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська шість разів обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місцеві жителі, зруйновано кілька будинків.