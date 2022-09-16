"Монополизировал небо и грабил днепрян": Коломойскому запретили эксплуатировать аэропорт Днепра

По словам мэра Бориса Филатова, предприниматель в открытую грабил горожан завышенными ценами на авиабилеты. Адвокат Елена Доненко напомнила, что из "Международного аэропорта" можно было улететь только в Киев и за космическую цену.

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Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что окружной суд принял решение об отмене права для компании предпринимателя Игоря Коломойского эксплуатировать городской аэропорт. Об этом Филатов написал в Telegram.

"Больше десяти лет никого не интересовал факт, что используя аэропорт города-миллионника, Коломойский монополизирован воздушное пространство, — отметил днепровский градоначальник. — Днепрян в открытую грабили завышенными ценами на авиабилеты, а государственный имущественный комплекс использовался в частных интересах".

По словам Филатова, ни Кабмин, ни РНБО, ни Госавиаслужба не обращали внимания на такие нарушения.

Сейчас аэропорт разрушен, но мэр все же обещает, что, наступит время, когда жители города смогут свободно летать в Европу.

Днепровский окружной суд удовлетворил иск представителей горсовета и отменил сертификат компании Игоря Коломойского на эксплуатацию аэропорта "Днепр", которым компания предпринимателя пользовалась на протяжении последних десяти лет.

По словам адвоката Елены Доненко, именно компания-эксплуатант решает, какие авиаперевозчики могут предоставлять свои услуги в аэропорту, а какие нет. Она также напомнила, что на протяжении последних нескольких лет днепровский аэропорт использовался как "подлетный". Из него можно было слетать только в столицу и то за "космическую цену".

Напомним, что Россия нанесла удар по Днепропетровской области, используя дрон иранского производства. Были найдены обломки крыла и двигателя БПЛА Shahed-136.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска шесть раз обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали местные жители, разрушены несколько домов.