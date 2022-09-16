Войска РФ шесть раз обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома, есть раненые (фото)

Российские военные выпустили по Никополю более 40 снарядов, в результате были повреждены газопроводы, линии электропередач и другая инфраструктура.

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В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровской области за минувшую ночь было зафиксировано шесть обстрелов со стороны войск РФ, в результате есть раненые, повреждены жилые дома и другие гражданские объекты. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко

В ночь на пятницу оккупанты наносили удары из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии по четырем громадам области. Под наиболее активный вражеский огонь попал Никополь — на него пришлось три обстрела, в городе приземлились более 40 снарядов. 57-летняя жительница получила ранения.

Всего в Никополе за ночь российские войска повредили 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, ряд предприятий, газопроводы и линии электропередач, уточнил Резниченко. В результате обстрелов в городе возникло четыре пожара, которые уже были ликвидированы украинскими спасателями.

Обстрелу подверглась и Красногригорьевская община, в результате были сильно повреждены три многоэтажных дома и один магазин. Атаки войска государства-агрессора произвели и по территориям Марганецкой и Зеленодольской громад. Пострадавших нет.

Напомним, этой ночью власти Белгородской области сообщили об обстреле населенного пункта Валуйки, что неподалеку от границы с Украиной. При этом в РФ утверждают, что атаку произвели украинские Вооруженные силы.

Также мы писали о том, как вчера российские силы снова обстреляли дамбу в Кривом Роге.