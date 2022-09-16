Війська РФ шість разів обстріляли Дніпропетровську область: зруйновано будинки, є поранені (фото)

Російські військові випустили по Нікополю понад 40 снарядів, внаслідок чого пошкоджені газопроводи, лінії електропередач та інша інфраструктура.

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У Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області минулої ночі зафіксовано шість обстрілів з боку військ РФ, внаслідок цього є поранені, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У ніч на п'ятницю окупанти завдавали ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" та важкої артилерії по чотирьох громадах області. Під найактивніший ворожий вогонь потрапив Нікополь — на нього припало три обстріли, у місті приземлилося понад 40 снарядів. 57-річна мешканка отримала поранення.

Загалом у Нікополі за ніч російські війська пошкодили 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, низку підприємств, газопроводи та лінії електропередач, уточнив Резніченко. Внаслідок обстрілів у місті виникли чотири пожежі, які вже ліквідували українські рятувальники.

Обстрілу зазнала і Червоногригорівська громада, в результаті сильно пошкоджено три багатоповерхові будинки і один магазин. Атаки війська держави-агресора провели і по територіях Марганецької та Зеленодольської громад. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі влада Бєлгородської області повідомила про обстріл населеного пункту Валуйки, що неподалік кордону з Україною. Водночас у РФ стверджують, що атаку зробили українські Збройні сили.

Також ми писали про те, як учора російські сили знову обстріляли дамбу у Кривому Розі.