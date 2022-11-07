"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

У такий спосіб Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила списати акції компаній з рахунків приватних осіб у власність України.

Related video

Українські стратегічно важливі підприємства, пов'язані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на джерела в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та акціонерів компаній

Міноритарні акціонери "Укрнафти" розповіли, що 6 листопада НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". У такий спосіб регулятор дозволив списання акцій зазначених підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.

Компаніям Коломойського в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" до цього належало 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіє близько 60%. Інші — у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли.

Донедавна власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями "Мотор Січі" було заблоковано, а згодом — заарештовано. Богуслаєва у жовтні заарештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить до групи "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" — підприємство-банкрут, що виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Фірма належить Костянтину Григоришину.

Нагадаємо, указ про націоналізацію "Мотор Січі" було підписано президентом Володимиром Зеленським у березні 2022 року. У 2016 році 56% акцій підприємства придбав китайський інвестор Skyrizon спільно з іншими компаніями, зокрема з КНР. Однак у Службі безпеки України вважали, що іноземні акціонери мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій для отримання повного контролю над діяльністю заводу у сфері військових оборонних замовлень.

Раніше Фокус розбирався, що відбувається навколо підприємства.

Фокус також писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".