"Укрнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия переходят в собственность государства

Таким образом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила списать акции компаний со счетов частных лиц в собственность Украины.

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Украинские стратегически важные предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и акционеров компаний

Миноритарные акционеры "Укрнафты" рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нефтегаз" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.

В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Другие – в НАК "Нафтогаз". Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы, а впоследствии – арестованы. Богуслаева в октябре арестовали, обвинив в государственной измене.

Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" беглого олигарха Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

"Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Фирма принадлежит Константину Григоришину.

Напомним, указ о национализации "Мотор Сичи" был подписан президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года. В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Однако в Службе безопасности Украины сочли, что иностранные акционеры собираются противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций для получения полного контроля над деятельностью завода в сфере военных оборонных заказов.

Ранее Фокус разбирался, что проходит вокруг предприятия.

Фокус также писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".