"Испытал шок": у Коломойского отобрали акции "Укрнафты" и "Укртатнафты", — СМИ

По информации журналистов, решение об отчуждении акций Коломойского в пользу государства было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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В связи с национализацией украинских стратегических предприятий ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" стало известно, что пакеты акций Игоря Коломойского были отчуждены в пользу государства. Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в окружении украинского олигарха, для бизнесмена это стало настоящим шоком.

Журналисты пишут, что об отчуждении акций Коломойского узнали утром, 7 ноября, регистраторы и юристы по реестрам. Но никому из окружения бизнесмена неизвестны ни мотивы, ни юридические обоснования данного решения, поэтому это стало большой неожиданностью.

"Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения", — цитируют журналисты источник.

По неофициальной информации, решение об отчуждении акций Коломойского было принять на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Также было отмечено, что в связи с отчуждением акций бизнесмена под большим вопросом оказалось существование телеканала "1+1" поскольку его финансирование в значительной мере осуществлялось из доходов Коломойского от нефтяных компаний.

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Отметим, что информации от официальных источников по поводу отчуждения акций Коломойского пока не поступало.

Напомним, украинские предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства. Компании Игоря Коломойского имели в "Укрнафте" 42% акций.

В середине сентября Окружной админсуд Днепра отменил право компании бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию городского аэропорта. По словам адвоката Елены Доненко, на протяжении многих лет из Днепра можно было вылететь только в Киев и по "космической цене".

А через два дня после заседания, 18 сентября к Коломойскому пришли следователи из НАБУ. Сотрудники бюро провели обыски у бизнесмена по делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен.