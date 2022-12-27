IT та буріння нафтових свердловин: які українські бізнесмени розбагатіли під час війни, — Forbes

Цього року через війну Forbes оцінив лише двадцятку найбагатших українців. Їхні статки порівняно з початком лютого 2022-го впали більш ніж на $20 млрд.

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Журнал Forbes опублікував традиційний щорічний рейтинг найбагатших українців. Цього року видання оцінило лише двадцятку найзаможніших бізнесменів, їхні статки з початку війни впали більш ніж на 20 млрд доларів. Однак були й ті, кому вдалося збільшити свої активи, незважаючи на повномасштабні бойові дії, йдеться у публікації.

Так, за даними видання, за 2022 рік стан Віталія Хомутинніка, власника підприємства "Укрнафтобуріння", збільшився порівняно з 2021-м роком на 25 млн доларів — з 465 до 490 млн. Хомутиннік посів 15-е місце в рейтингу.

Також збільшилися статки IT-бізнесмена Тараса Кицмея (17 місце в рейтингу) — зі 190 млн доларів до 360 млн. Він є співзасновником та головним акціонером компанії з розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг SoftServe.

[ + – ] Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік: що про нього відомо

Віталій Хомутиннік – народний депутат п'яти скликань Верховної Ради поспіль, з 2002 до 2019 року. У різний час входив до фракцій "Партії регіонів" та "Відродження". За даними журналістів, через вторгнення РФ в Україну Хомутиннік разом із дружиною залишив країну — восени його помітили на Кап-Феррі у Франції. Згодом ЗМІ повідомили, що яхта бізнесмена взяла курс на Грецію.

"Укрнафтобуріння" є головним активом Хомутинніка — він володіє 47% акцій компанії, співвласниками підприємства є Ігор Коломойський та Павло Фукс.

"Укрнафтобуріння" – друга приватна газовидобувна компанія країни за обсягом видобутку. Фірма видобуває паливо на багатому Сахалінському родовищі на Харківщині", — йдеться у публікації.

[ + – ] Тарас Кицмей

Тарас Кицмей: що про нього відомо

Тарас Кицмей — український підприємець, науковець, економіст та громадський діяч. Президент корпорації SoftServe. Головні офіси розташовані в Остіні (штат Техас, США) та Львові. Заслужений економіст України. Голова правління Асоціації "Інформаційні технології України". Член Сенату Українського Католицького Університету.

Незважаючи на війну, виручка SoftServe 2022-го зросла майже на 30%.

"SoftServe коштує $2-3 млрд, якщо закінчиться війна і компанія піде на IPO", — заявив партнер венчурного фонду AVentures Євген Сисоєв.

Forbes оцінив компанію у $1,4 млрд. Наступного року, незважаючи на рецесію, проєкт планує наростити виторг на 20–30%. Через два роки компанія досягне виторгу в $1 млрд, вважають у компанії.

2 грудня видання повідомило, що бізнесмен Ігор Коломойський за час повномасштабної війни України з Росією втратив найцінніші активи та $1 млрд статків.

Нагадаємо, раніше в грудні ЗМІ повідомили, що Ілон Маск на одну годину втратив статус найбагатшої людини планети.