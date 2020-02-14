Прозрение пришло? Фьюри впервые лестно высказался об Усике

По мнению британца, Усик может достичь больших высот в "королевском" дивизионе

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Фьюри признался, что Усик может достичь больших высот в "королевском" дивизионе.

"Усик способен на что угодно в супертяжелом весе. Он хороший левша и очень техничный боксер. Единственное, что может его подвести, это его размер. Его рост составляет то ли 188, то ли 190 сантиметров. Сегодня все супертяжеловесы массивные. Я думаю, что у него хорошие боксерские способности. Иногда размер не имеет значения, если вы знаете, как правильно его использовать", – сказал Фьюри.

Напомним, не так давно Тайсон Фьюри сделал выпад в сторону Александра Усика, заявив, что не рассматривает возможность встречи с ним в ринге из-за того, что Александр якобы чужой человек в западном мире.

"Усика точно нет в моем списке. Это ноунейм, поэтому наш бой никому не интересен. Денег такое событие не принесет, тогда в чем смысл боксировать с маленьким тяжеловесом, иностранцем, который плохо говорит на английском? Мне нужны большие бои, которые интересуют болельщиков", – сказал тогда Фьюри.

Еще ранее Фьюри раскритиковал WBO за решение назначить Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс, назвав украинца бомжом.

Александр отреагировал на это с юмором, опубликовав в своем Instagram-stories, совместное с британцем фото с надписью: "Тайсон, не плачь".

23 февраля в американском Лас-Вегасе состоится реванш между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Первый поединок между этими боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей раздельным судейским решением. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах).

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, после того как он бросил пить алкоголь и начал избирательно относиться к продуктам, которые употребляет.