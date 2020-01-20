Фьюри отказался выходить в ринг с Усиком: Он чужак в западном мире

Скандальный британец считает, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе должны владеть только боксеры из США и Великобритании

Скандальный британский боксер-тяжеловес, который в 2015 году победил Владимира Кличко, Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) очередной раз сделал выпад в сторону Александра Усика, заявив, что не рассматривает возможность встречи с ним в ринге из-за того, что Александр якобы чужой человек в западном мире.

Об этом пишет Boxingnews24.

"Усика точно нет в моем списке. Это ноунейм, поэтому наш бой никому не интересен. Денег такое событие не принесет, тогда в чем смысл боксировать с маленьким тяжеловесом, иностранцем, который плохо говорит на английском? Мне нужны большие бои, которые интересуют болельщиков", – сказал Фьюри.

По каким-то причинам Фьюри считает, что возможный его бой с Усиком не имел бы большого резонанса даже в том случае, если бы Александр до этого победил действующего чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа.

"Даже если Усик победит Джошуа, наш бой не будет большим. Это чужак в западном мире. Чемпионские пояса уже вернулись на Запад и никуда отсюда не денутся. Может прозвучать странно, но титулами чемпиона мира в супертяжелом весе должны владеть только боксеры из США и Великобритании", – сказал Фьюри.

Отметим, что ранее Тайсон Фьюри раскритиковал WBO за решение назначить Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс, назвав украинца бомжом.

Александр отреагировал на это с юмором, опубликовав в своем Instagram-stories, совместное с британцем фото с надписью: "Тайсон, не плачь".

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.

Известный промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату боя украинца Алекасандра Усика и британца Дерека Чисоры. По словам Хирна, боксеры могут встретиться на ринге 8 февраля.