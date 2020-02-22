Женская сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" чемпионата мира в Италии

Всего в гонке приняли участие 24 команды

Женская сборная Украины по биатлону завершила третьей эстафету 4х6 км на чемпионата мира, проходящем в Антхольце-Антерсельве (Италия). Об этом сообщает IBU World Cup.

За нашу команду выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

Победа досталась команде Норвегии. Скандинавки финишировали со временем 1 час 7 минут 5,7 секунды, допустили 9 промахов на огневых рубежах и имели 1 штрафной круг. Второй была команда Германии (+10,7; 9 промахов). Украинская сборная имела 18,4 секунды отставания и 8 промахов.

Анастасия Меркушина обе стрельбы отработала с использованием одного дополнительного патрона, передав эстафету седьмой.

Юлия Джима лежа использовала два дополнительных патрона, зато стойку отработала чисто и на последний круг ушла четвертой.

Вита Семеренко использовала три дополнительных патрона на двух рубежах.

Все решилось на последней стрельбе. Пидгрушная с одним дополнительным патроном выдала замечательный заключительный этап и подняла Украину на пьедестал чемпионата мира.

Всего в гонке приняли участие 24 команды.

Заключительные результаты гонки

Как ранее сообщал Фокус:

В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.