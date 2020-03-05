Теофимо Лопес-старший считает, что Василий себя плохо ведет

Отец вероятного соперника Василия Ломаченко Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший поделился своим мнением об украинце и о шансах своего сына в будущем бою.

Его слова приводит Youtube-канал Vringe Vision.

По мнению Лопеса-старшего, его сын, который сейчас обладает титулом IBF в легком весе, не будет иметь проблем в бою против украинца.

"Я не вижу, чтобы этот бой прошел пять раундов. Все думают, что я сумасшедший, но посмотрим", – сказал он.

По его словам, Теофимо Лопес хорошо изучил манеру боя Василия.

"Ломаченко будет бояться нас. Он будет использовать свою станднртную схему. Но это станет для нас преимуществом. Видно, что Ломаченко не чувствует этого боя. Знаю, что его воспитал его отец. Он хороший человек. Но не в том плане, как Василий себя ведет", – сказал Лопес-старший.

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К тому же он заявил, что Василий якобы слишком много болтает.

"Но я думаю, что команде Ломаченко нужно заткнуть его, потому что когда он говорит, то выдает много секретов. Журналисты его спросили: "Кого хочет видеть победителем компания Top Rank?" И знаете, что он ответил? Лома сказал: "Конечно, Теофимо, потому что он станет суперзвездой в случае победы. Но он не должен говорить такие вещи. Никогда не нужно унижать себя. Он же профессионал. Он должен был сказать: "Я лучший". Когда я вижу это, мне стыдно за него", – сказал Лопес-старший.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

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