Биатлон. Россиянка Юрлова наступила Семеренко на лыжи и вылетела с трассы

2020-03-08 18:57:55

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По итогу гонки, Семеренко пришла к финишу девятой, а Юрлова – 17-ой

На сегодняшнем масс-старте в чешском Нове Место россиянка Екатерина Юрлова-Перхт наступила украинке Валентине Семеренко на лыжи.

В результате, Юрлова вылетела за пределы трассы, а Семеренко продолжила гонку.

По итогу гонки, Семеренко пришла к финишу девятой, а Юрлова – 17-ой.

Золото взяла норвежка Тириль Экхофф.

Как ранее сообщал Фокус:

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