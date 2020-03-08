По итогу гонки, Семеренко пришла к финишу девятой, а Юрлова – 17-ой

На сегодняшнем масс-старте в чешском Нове Место россиянка Екатерина Юрлова-Перхт наступила украинке Валентине Семеренко на лыжи.

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В результате, Юрлова вылетела за пределы трассы, а Семеренко продолжила гонку.

По итогу гонки, Семеренко пришла к финишу девятой, а Юрлова – 17-ой.

Золото взяла норвежка Тириль Экхофф.

Как ранее сообщал Фокус:

Женская сборная Украины по биатлону завершила третьей эстафету 4х6 км на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве (Италия).

В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.