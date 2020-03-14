Александр рассказал, что думает о легендах украинского бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, а ныне представитель супертяжелого дивизиона Александр Усик в интервью Behind the gloves высказался об отношении к Виталию и Владимиру Кличко.

"У меня невероятные отношения с братьями Кличко. Мы несколько дней назад виделись с Виталием, он созвонился с Владимиром, мы разговаривали по телефону", – сказал Александр.

Он отдал должное младшему из братьев Владимиру за его серьезное отношение к делу и помощь.

"Они мне дают советы. Владимир, бывает, приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит о сильных или слабых сторонах Джошуа. Он просто делает то, что необходимо мне", – рассказал Усик.

Напомним, боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дерреком Чисорой официально назначен на 23 мая и состоится на арене O2 в Лондоне.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.