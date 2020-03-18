Кевин Дюрант, звезда НБА, заразился коронавирусом

Сезон в НБА был приостановлен ранее

Один из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил инсайдер TheAthleticNBA Шэмс Чарания.

Тест баскетболиста на коронавирус оказался положительным. При этом у игрока не было никаких симптомов заболевания. Дюрант сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", - обратился баскетболист к болельщикам. Также сообщается, что Дюрант стал одним из четырех игроков "Нетс", которые сдали положительный тест на коронавирус. Имена трех остальных не называются.

Ранее сезон в НБА приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой "Юты" Руди Гобер.



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