Джошуа поместили на карантин после общения с принцем Чарльзом

В команде боксера заявили, что у него не обнаружено признаков коронавируса

Чемпион IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вынужден будет ближайшие две недели провести на карантине, так как встречался с принцем Чарльзом, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания встреча Джошуа с 71-летним Чарльзом состоялась две недели назад.

В команде боксера уже заявили, что у него не обнаружено признаков коронавируса.

"AJ (Энтони Джошуа) находится дома, следуя указаниям правительства, он в хорошей форме и здоров. Он желает всем, у кого обнаружили коронавирус, скорейшего выздоровления и благодарит всех медиков за их работу", – сказали в команде боксера.

Издание также пишет, что этот эпизод лишь усилил перспективу того, что поединок Джошуа и болгарина Кубрата Пулева, который намечен на 20 июня, будет отложен.

Напомним, наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавируса и дал положительный результат.

Согласно официальному заявлению, у наследника престола наблюдаются "легкие симптомы", но "в остальном он остается здоровым". Принц Чарльз находится в самоизоляции в Шотландии с герцогиней Корнуольской.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше, вернув себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.