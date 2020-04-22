Усик: Готов к поединку с Джошуа даже сейчас
2020-04-22 16:05:00
Украинский боксер заявил, что абсолютно уверен в своих силах и не боится трудностей
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик не считает, что ему нужно провести больше боев, чтобы подготовиться к встрече с лидерами супертяжелого веса.
Об этом он заявил в интервью польскому изданию Przegląd Sportowy.
"Мне не нужно больше боев, чтобы быть готовым в топам", – сказал украинец.
Он добавил, что даже в супертяжелом весе антропометрические данные не имеют решающего значения, главное – это количество потраченных усилий и желание показать себя с хорошей стороны.
"Следует понимать, что если бы королем зверей должен был стать самый большой и тяжелый, то это был бы не лев, а слон. Вес и размеры иногда не имеют значения. Когда у человека появляется желание показать себя с хорошей стороны, и он прилагает большие усилия, не имеет значения, против кого он выходит на ринг. Трудности укрепляют и делают нас сильнее", – сказал Усик.
Украинский боксер также заявил, что абсолютно уверен в своих силах.
"Мне нужен бокс, я люблю это делать. Когда я долго не выхожу на ринг, мне становится скучно. Я хочу проверить себя. Эксперты, давайте назовем их так, говорят, что я не тяжеловес и что мне следовало остаться в категории крузеров. Я слышу всю свою жизнь, "не делай то или это". Если бы я слушал всех, я бы сегодня не разговаривал с вами, и уж точно не стал бы человеком и спортсменом, которым я стал. Бой с Чисорой - это вызов, с которым я намерен столкнуться. Это будет непросто, это точно. Но я не боюсь трудностей, я просто готовлюсь к ним", – сказал Усик.
Наконец, украинский чемпион заявил, что готов встретиться с Энтони Джошуа прямо сейчас и выразил уверенность, что этот бой уже не за горами.
"Я готов боксировать с Джошуа даже сейчас. Мы выбрали такой путь, что ближайшим соперником станет Чисора, но затем я бы очень хотел встретиться с Энтони. И так будет", – заверил Усик.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.
- Усик считает, что люди уделяют коронавирусу слишком много внимания.