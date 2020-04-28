В Японии допустили полную отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса

По словам главы Японской медицинской ассоциации, это может произойти, если не будет разработана эффективная вакцина от COVID-19

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Есиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса будет по-прежнему представлять угрозу и в следующем году, Олимпиаду придется отменить. По его словам, отложить ее будет невозможно.

Об этом пишет AFP.

"Если пандемия все еще продолжается, тогда Игры должны быть отменены", – сказал Мори.

Он подчеркнул, что "думая как о спортсменах, так и о проблемах, с которыми столкнулся оргкомитет, технически сложно отложить соревнование на два года".

Мори отметил, что если распространение коронавируса удастся взять под контроль, "то мы спокойно проведем Олимпийские игры следующим летом".

В свою очередь, глава Японской медицинской ассоциации Йошитаке Йококура заявил, что Олимпиада-2020 может быть повторно отсрочена из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал The Guardian.

По его словам, это может произойти, если не будет разработана эффективная вакцина от COVID-19.

"Если эффективная вакцина не будет разработана, я думаю, будет затруднительно провести олимпиаду в следующем году. Я не говорю в данный момент, что игры не должны состояться. Вспышка коронавируса охватила не только Японию, но и весь мир", – сказал Йококура.

Проведение Олимпийских игр в следующем году ставят под сомнение и другие эксперты. Профессор Университета Кобе и специалист по инфекционным заболеваниям Кентаро Иват считает, что для проведения Олимпиады необходимы два условия: контроль над COVID-19 в Японии и контроль над COVID-19 по всему миру.

"Я остаюсь пессимистом в вопросе проведения Олимпиады следующим летом, если только соревнования не будут проводиться на спортивных сооружениях другого типа, где не будут зрителей, или они будут присутствовать в ограниченном количестве", – сказал Иват.

Проведение Олимпиады в Токио было запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за вспышки коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на один год.

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