В центральном матче 27-го тура Серии А "Аталанта", за которую выступает наш Руслан Малиновский, принимала в Бергамо "Лацио", передает Sport.ua.

В сверхдраматичном матче команда украинца проигрывала 0:2 уже на 11 минуте. Однако гол Робина Госенса в середине первого тайма помог футболистам "Аталанты" снова воспрять духом. А на 66-й минуте Руслан Малиновский шикарным ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет в матче – 2:2.

Но на этом футболисты "Аталанты" не останавились и за 10 минут до окончания матча Хосе Паломино вывел свою команду вперед – 3:2. До конца игры счет не изменился.

Победив в этом матче, "Аталанта" довела количество своих мячей в чемпионате до 77, повторив свой рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне.

Как ранее сообщал Фокус:

Итальянская "Аталанта" подписала полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в июле прошлого года.