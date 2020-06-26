За 7 туров до финиша премьер-лиги "Ливерпуль" официально оформил чемпионство. Это их первая победа в турнире АПЛ, которая была создана в 1992 году. Последний раз чемпионский титул "красные" выигрывали за два года до этого.

В рамках центрального матча 31-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" принимал на "Стэмфорд Бридж" "Манчестер Сити" и одержал минимальную победу – 2:1. Благодаря этому за 7 туров до финиша отрыв "Ливерпуля" от "горожан" составил недосягаемые 23 очка.

"Поздравляем "Ливерпуль" с победой в Премьер-лиге", – написали в Twitter "Ман Сити".

"Ливерпуль" выиграл звиане чемпиона Англии спустя 30 лет и впервые в своей истории завоевал титул чемпиона АПЛ, которая была создана в 1992 году. Последний раз чемпионский титул "красные" выигрывали в 1990 году.

Всего, у команды уже 19 чемпионских титулов. Больше лишь у одного клуба – "Манчестер Юнайтед" (20).

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