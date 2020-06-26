Финал Кубка Украины по футболу перенесут из Львова в Харьков, – СМИ

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в западных регионах страны, финальная игра за трофей между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой", скорее всего, состоится на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом передает 24 канал со ссылкой на Львовскую ассоциацию футбола.

Там заявили, что на 99% финальную игру перенесут в Харьков.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что решение о переносе финала пока еще не принято официально. Судьбу места проведения финала будут решать сегодня, 26 июня.

Отметим, во втором полуфинальном матче Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" на выезде обыграла "Мариуполь". В основное время матч закончился вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко отразил три удара игроков "Мариуполя", обеспечив победу своей команде.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинец Александр Зинченко за свои действия в матче "Манчестер Сити"-"Бернли" получил оценку 8.0 от статистического портала WhoScored.