В Командном Чемпионате по гольфу приняли участие рекордное количество спортсменов

Это ежегодные соревнования среди гольфистов, которые объединяются в команды от 2 до 4 человек и совместными усилиями соревнуются за первенство. В этом году соревнования проходили с 3 по 5 июля в гольф клубе "Козин", сообщает пресс-служба Всеукраинской Федерации гольфа.

В Чемпионате приняли участие 96 гольфистов, что стало рекордом по количеству спортсменов для Украины.

Среди женских команд первенство взяли Superior Ladies (Растворцева Эльвира, Федорович Мария, Гороховская Дарья). Среди мужчин победителями стали команда HClub Young Killers (Голод Михаил, Голод Олег, Соколов Артем).

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"Надеюсь, такие рекорды станут нашей традицией в гольфе. Спортивные турниры Федерации становятся более популярными среди гольфистов. Мы постоянно работаем над привлечением новых игроков в спорт: активно поддерживаем юниоров, создали Детско-юношескую спортивную школу гольфа. Понимая какой это интересный спорт на свежем воздухе, хотим, чтобы к концу года к игре присоединились не менее тысячи гольфистов, а за 3-5 лет в гольф играли до 10 тысяч человек", - сказал Президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник, приветствуя победителей.

Карантин внес свои коррективы в мировую спорт индустрию. Через COVID-19 занятия спортом, тем более соревнования, ограничены. Но гольф - один из тех видов спорта, где игра проходит на открытом воздухе и сохранена дистанция между спортсменами.

В этом году Всеукраинская Федерация гольфа ввела ряд правил и изменений по разным направлениям гольфа - любительский, профессиональный, женский, детский, юниорский, гольф для людей с инвалидностью. Количество гольфистов за последний год увеличилось вдвое.