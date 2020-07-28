Мирча Луческу прибыл в Киев – СМИ

Самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту "Киев" около 40 минут назад. Предполагается, что этим рейсом прибыл в Киев новый наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу, передает Dynamo.kiev.ua.

30-го июля планируется первая пресс-конференцию Луческу в качестве главного тренера "Динамо".

Напомним, накануне в румынских СМИ появилась информация о якобы отставке Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Якобы румынский специалист не может "мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба".

Назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.