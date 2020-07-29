Гол Малиновского помог "Аталанте" добыть победу над "Пармой"

Украинец вышел во втором тайме и реализовал штрафной удар.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в составе "Аталанты" в очередной раз отметился голом в матче Серии А с "Пармой".

"Аталанта" первой пропустила мяч. Украинец вышел во втором тайме и реализовал штрафной удар. После этого еще один гол в ворота "Пармы" забил Гомес.

"Аталанта" сейчас на третьем месте в чемпионате Италии: у бергамцев 78 очков.

Статистика штрафных Руслана Малиновского в "Аталанте": 15 ударов, 10 в створ, один гол. Украинец является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

Руслан Малиновский в этом сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил девять голов и отметился семью голевыми пасами.

Напомним, матч, прошедший 26 июля в Турине, завершился со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. В результате "Ювентус" за два круга до конца турнира получил семь очков отрыва от "Интера", идущего вторым, и стал недосягаемым.