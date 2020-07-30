В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.

Он обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями.

По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками тайных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером, покинувшим этот пост ранее в июле. Встречи проходили в период расследования дел о коррупции в ФИФА.

Сам Лаубер отрицает обвинения, но готов уйти в отставку, чтобы защитить целостность представляемой им организации, уточняет Reuters.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.