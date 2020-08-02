Малиновский стал бронзовым призером чемпионата Италии

И это только первый сезон украинского хавбека в Италии.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал бронзовым призером Серии А в составе итальянской футбольной команды "Аталанта".

Об этом сообщает портал "Трибуна" по итогам заключительных матчей чемпионата.

В частности, вчера, 1 августа, "Аталанта" принимала "Интер" в матче заключительного 38 тура Серии А. "Аталанте" была нужна победа над "Интером", чтобы выйти на второе место, но поединок закончился уверенной победой гостей – 0:2. Однако поражение "Лацио" в параллельном матче от "Наполи" (1:3) позволило команде Малиновского удержать бронзу.

Сообщается, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 34 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Намомним, в конце юиня, Руслан Малиновский шикарным голом помог "Аталанте" победить "Лацио" в центральном матче 27-го тура Серии А.

Как известно, итальянская "Аталанта" подписала полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в июле прошлого года. До этого он выступал за бельгийский "Генк". Бельгийские футбольные болельщики признали Малиновского лучшим игроком "Генка" в 2019 году.