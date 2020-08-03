Остап Маркевич возглавил ФК "Мариуполь"

Новым наставником футбольного клуба "Мариуполь" стал Остап Маркевич. На этом посту он заменил Александра Бабича, с которым клуб решил не продлевать контракт.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Мариуполь"

Нового тренера уже представили игрокам команды. Контракт рассчитан на один сезон.

Остап Маркевич приходится сыном бывшему наставнику сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирону Маркевичу. Он родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК "Вильяреал" (Испания). В 2016–2019 годах тренировал "Вильяреал" U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером "Агробизнеса" (Хмельницкая область). Позже возглавлял одесский "Черноморец".

В этом сезоне "Мариуполь" финишировал на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ и впервые за два года не сумел пробиться в еврокубки. В финале плей-офф за выход в Лигу Европы приазовцы уступили "Колосу" (0:1).

Напомним, главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал многолетний наставник донецкого "Шахтера", румынский специалист Мирча Луческу.

Назначение Луческу тренером "Динамо" стало большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов, так и в лагере фанатов киевского клуба.