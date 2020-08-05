Лопес намерен отказаться от боя с Ломаченко: маленький гонорар

До даты боя осталось чуть больше 60 дней. Лопес, вероятно, будет искать другого соперника.

Боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом на грани срыва в связи с неудовлетворенным финансовым интересом последнего.

Об этом телеканалу ESPN заявил менеджер Лопеса Дэвид Маквотер.

"Мы готовы согласиться на предварительно обусловленное снижение гонорара, однако полученное в результате уменьшения оказалось слишком резким", – сказал Маквотер.

По информации журналиста Майка Коппинджера, чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса не устраивает гонорар 1,2 миллиона долларов.

"Он хочет заработать гораздо больше. Ломаченко ведь получит 3,25 миллиона", - написал Коппинджера у себя в Twitter.

"Вероятно, мы проведем другой бой в легком весе, а затем пересмотрим предложение от Ломаченко. Я считаю, многое в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им нужно что-то придумать чтобы Top Rank провела этот ивент", – отметил в связи с ситуацией менеджер Лопеса.

Со своей стороны глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не намерен проводить убыточный бой только из-за завышенных требований Лопеса.

"Я не собираюсь терять миллионы долларов на мероприятии, потому что он думает, что он стоит больше. Если мы не заключим сделку, то откажемся от этого поединка и будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм, что мы договоримся", – цитирует Арума ESPN.

Маквотер Лопеса соглавился с главой Top Rank, однако предложил искать другие варианты заработка – не за счет его подопечного: "Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом бою. И Теофимо тоже не должен. Больше всего от этого боя выигрывает ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить".

Сам же Лопес написал по этому поводу в Twitter следующее: "Вы так злы на меня, но я просто пытаюсь прокормить свою семью".

Как мы уже сообщали, Лопес заявил, что он не будет проводить объединительный поединок против чемпиона WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко. Бой "Ломаченко - Лопес" запланирован на 3 октября.