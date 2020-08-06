Украинские клубы заняли 24 и 25 позиции в рейтинге.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в рейтинг 25 лучших команд Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93.

Рейтинг опубликовало издание FourFourTwo.

При составлении рейтинга принимались во внимание очки, набранные начиная с группового этапа турнира.

"Динамо" оказалось на 25-й строчке рейтинга, набрав 117 очков в 110 матчах. Что касается показателя разницы матчей, динамовцы пропустили на 30 матчей больше, чем забили.

"Шахтер" оказался на одну строчку выше – 118 очков в 93 поединках. От Динамо они далеко не ушли – у них также отрицательная разница мячей, минус 23.

Первая тройка лидеров рейтинга выглядит так:

"Реал" (528 очков, 266 матчей, разница мячей – +275) "Барселона" (512 очков, 255 матчей, разница мячей – +266) "Бавария" (470 очков, 248 матчей, разница мячей – +266).

История вопроса

С 1955 года турнир носил название Кубок европейских чемпионов, а в 1992 году был переименован в Лигу чемпионов.

Победителем турнира становились 22 клуба, 12 из них выигрывали турнир более одного раза. Испанские клубы одерживали в турнире 18 побед. Рекордсменом по числу выигранных титулов является "Реал Мадрид", побеждавший в турнире 13 раз.

Лучшим достижением "Динамо" в Лиге чемпионов является выход в полуфинал в сезоне 1998/1999. А "Шахтер" становился четвертьфиналистом турнира сезона 2010/2011.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал.