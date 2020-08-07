Соперником "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы стал швейцарский "Базель"

Команды сыграют 11 августа в немецком Гельзенкирхене на старте "финала восьми" Лиги Европы.

Соперником донецкого "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы стал швейцарский "Базель", который по сумме двух встреч одолел "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, Германия.

Об этом информирует сайт УЕФА.

Первая встреча соперников в 1/8 финала в марте принесла успех "Базелю" – 3:0, а ответном матче в четверг, 6 августа, швейцарцы обыграли немцев со счетом 1:0.

Таким образом, 11 августа в немецком Гельзенкирхене "Базель" сыграет с "Шахтером" на старте "финала восьми" Лиги Европы.

Другими участниками четвертьфинала стали "Байер", "Севилья", "Вулверхэмптон", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Копенгаген".

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

"Шахтер" - "Базель"

"Интер" - "Байер"

"МЮ" - "Копенгаген"

"Вулверхемптон" - "Севилья"

Отметим, со стадии 1/4 финала команды в рамках "финала 8" Лиги Европы сыграют только по одной игре на каждой стадии на нейтральном поле в Германии.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве победил "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Все три мяча были забиты в самом конце игры.