Белорусский нападающий венгерского "Ференцвароша", который тренирует украинский наставник Сергей Ребров, 28-летний Николай Сигневич поддержал массовые протесты, которые прошли в его стране после президентских выборов. Об этом сообщает Хартыя 97.

В своем Instagram в "сториз" футболист опубликовал фотографию, сделанную во время протестов, и написал: "Горжусь!".

Николай Сигневич – воспитанник брестского "Динамо". В команду Сергея Реброва он перешел зимой 2019 года на правах свободного агента. До этого футболист защищал цвета белорусских БАТЭ и "Смолевичей", а также греческого "Платаниаса".

В нынешнем сезоне Сигневич провел 21 матч в чемпионате Венгрии, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. А "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва стал чемпионов Венгрии.

Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек. Итогами протестов стали десятки пострадавших, которые находятся в больницах.