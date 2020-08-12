Сразу четыре игрока "Шахтера" вошли в команду недели Лиги Европы
В символической сборной оказались Додо, Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес.
По итогам сыгранных матчей Лиги Европы УЕФА традиционно опубликовал команду недели. После уверенной победы "горняков" над "Базелем", в символическую сборную турнира вошли сразу четыре футболиста донецкого "Шахтера".
Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В топ-11 попали защитник Додо, полузащитники Марлос и Тайсон, а также нападающий Горняков Жуниор Мораес.
Команда недели состоит из игроков, набравших больше всего баллов в рейтинге FedEx Performance Zone.
В команду вошли:
Вратарь: Карл Юнссон (Копенгаген)
Защитники: Додо (Шахтер), Харри Магуайр (МЮ), Диего Годин (Интер), Аарон Уан-Биссака (МЮ)
Полузащитники: Тайсон (Шахтер), Эвер Банега (Севилья), Марлос (Шахтер), Антони Марсьяль (МЮ)
Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Ромелу Лукаку (Интер)
Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не оставил шансов швейцарскому "Базелю", обыграв его со счетом 4:1, и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал еврокубков.