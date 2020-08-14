"Шахтер" может выиграть Лигу Европы, – Луческу

Сейчас донецкую команду очень непросто обыграть, поскольку она отлично организована, считает нынешний тренер киевского "Динамо".

По мнению Мирчи Луческу, поединок 1/2 финала Лиги Европы "Интер" – "Шахтер" будет очень интересным. Об этом он сказал в интервью Sky Sport Italia.

Луческу предупредил команду Антонио Конте: "Обыграть "Шахтер" будет сложно. У них исключительная организация игры, украинцы отлично владеют мячом, против них будет сложно прессинговать и суметь контролировать игру. Это две команды с разными характеристиками, посмотрим, как все пойдет".

"Шахтер" несколько раз был близок к победе в современных европейских турнирах, а теперь у него есть еще один хороший шанс добиться этого, считает Луческу.

Напомним, Луческу 4 месяца возглавлял "Интер" в сезоне 1998–1999 и 12 лет руководил "Шахтером" (2004–2016).

Матч "Интер" – "Шахтер" состоится 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало в 22:00 по киевскому времени.