Юргена Клоппа признали лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге

В этом сезоне немецкий специалист привел "Ливерпуль" к первому чемпионству за 30 лет.

Наставник английского "Ливерпуля" немецкий специалист Юрген Клопп объявлен лучшим тренером английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.

Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В этом сезоне немецкий специалист привел "Ливерпуль" к первому чемпионству за 30 лет, выдав шикарную беспроигрышную серию. В чемпионате "Красные" обошли ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 18 очков.

"53-летний немец Клопп пять раз за сезон становился лучшим тренером месяца в АПЛ, превзойдя достижение коуча "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в сезоне-2017/2018 (4 раза). "Ливерпуль" установил ряд рекордов – выиграл 18 матчей подряд, одержал 32 победы в целом и набрал 55 очков из 57-ми возможных на своем поле", – отмечается в сообщении.

Его конкурентами за приз были Фрэнк Лэмпард ( тренер "Челси", 4-е место), Брендан Роджерс (тренер "Лестера", 5-е место), Крис Уайлдер (тренер "Шеффилда", 9-е место).

Интересно, что тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, команла которого заняла 2-е место в английском первенстве и тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннер Сульшер, который привел команду на 3-е место, даже не попали в число номинантов.

"Ливерпуль" досрочно стал победителем АПЛ 26 июня. В последний раз команда завоевывала титул чемпионов Англии в 1990 году, за два года до учреждения Премьер-лиги. Всего на счету "Ливерпуля" 19 побед в английской Премьер-лиге.