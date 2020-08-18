"Горнякам" не удалось преодолеть вязкую оборону соперника, а собственные ошибки привели к поражению с разгромным счетом.

В матче 1/2 финала Лиги Европы в немецком Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" со счетом 0:5 и выбыл из турнира.

"Горнякам" не удалось преодолеть вязкую оборону соперника, а собственные ошибки привели к поражению с разгромным счетом.

Матч обе команды начали осторожно. Сказывалось волнение игроков в такой ответственной игре. Мяч переходил от одной команды к другой. Соперники старались взять мяч под контроль, не спеша активизировать действия, словно выжидая, у кого первого дрогнут нервы.

И нервы дрогнули у "горняков". На 19 минуте Андрей Пятов неуверенно выбил мяч от своих ворот, и его моментально перехватил игрок "Интера" Барелла, сразу сместился на фланг и навесил. После его передачи Мартинес головой отправил мяч в сетку. "Интер" повел в счете 1:0.

После пропущенного гола у "Шахтера" плохо получались переходы из обороны в атаку. Первую острую атаку "горняки" провели только на 30 минуте. Матвиенко выполнил идеальный пас на Додо, тот прострелил на Мораеса, но нападающего опередил защитник.

К концу первой половины встречи "Шахтеру" удалось на какое-то время прижать "Интер" к своим воротам. После долгого розыгрыша мяча опасный дальний удар нанес Марко Антонио – мяч пролетел рядом с перекладиной. Больше "горнякам" ничего серьезного создать в первом тайме не удалось.

Во второй половине встречи "Шахтер" попытался действовать активнее. В одной из первых атак мяч попал в руку игроку "Интера" в своей штрафной площадке, но судья этот момент не заметил.

Тут же ответил "Интер". Лаутаро опередил Хочолаву и перекидывал Пятова, но голкипер перевел мяч на угловой. А на 64 минуте после подачи углового "Интер" увеличил счет. Матвиенко проиграл борьбу Д’Амброзио и тот головой отправил мяч в сетку – 2:0.

На 74 минуте счет стал разгромным. Лукаку отдал на Мартинеса, тот на замахе убрал Кривцова и обводящим ударом из-за пределов штрафной забил, 3:0.

В концовке игры Лукаку окончательно "похоронил" "Шахтер". Сначала на 78 минуте, после ошибки Коноплянки, он точно послал мяч в нижний угол ворот. 4:0. А спустя 5 минут он же просто уничтожил Хочолаву, легко обыграв его на скорости, а затем пробив мимо Пятова. 5:0.

Что ж, будем ждать побед в следующем сезоне еврокубков.