Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес накануне поединка с обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко в интервью CompuBox TV поделился мнением о своем следующем сопернике.

"Что я думаю о нем? Понимаете, надо быть чемпионом и в ринге, и для людей. В Ломаченко я этого не вижу. Кто-то сказал, что я его ненавижу. Но у меня нет ненависти к Василию, я желаю ему только величия и успеха", – сказал Лопес.

Он также добавил, что лучшее время Ломаченко уже позади.

"Однако его время прошло. В моем лице Ломаченко встретит соперника, который хочет его уничтожить, мне совершенно все равно, чем он занимается и чего хочет добиться", – заявил Теофимо.

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Кроме того, Лопес поделился своими планами на будущее, заявив, что собирается стать суперзвездой.

"Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир", – сказал боксер.

Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".

После того, как боксеры подписали контракт, появилось информация, что Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.

Предполагается, что поединок боксеров состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.