Матч "Динамо" – "АЗ Алкмаар" переноситься не будет и состоится в Киеве

Игра пройдет во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский".

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил даты и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, игра "Динамо" против "АЗ Алкмаар" из Нидерландов переноситься не будет, и пройдет во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Ранее СМИ сообщили, что матч может пройти на нейтральном поле из-за ситуации с коронавирусом в Киеве.

Начало матча "Динамо" Киев - "АЗ Алкмаар" – в 20:00 по киевскому времени. Согласно требованиям карантина, на трибуны стадиона зрители допущены не будут.

Напомним, соперником киевского "Динамо" на третьей стадии квалификации Лиги чемпионов стал голландский "АЗ Алкмаар". Во втором квалификационном раунде Лиги Европы дебютант турнира украинский "Колос" сыграет с греческим "Арисом".