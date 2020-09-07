На этапе "Формулы-1" в Италии случилось несколько "впервые"

Пьер Гасли из Alpha Tauri одержал свою первую победу в чемпионате.

Французский гонщик команды Alpha Tauri Пьер Гасли выиграл гонку восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Италии, который прошел 8 сентября на трассе "Монца" под Миланом.

Для француза эта победа стала первой в карьере. Второе место занял испанец Карлос Сайнс из McLaren, третье – канадец Лэнс Стролл (Racing Point).

Для команды Alpha Tauri это первая победа в ее истории.

Впервые с 1995 года по ходу Гран-при Италии с трассы сошли оба гонщика Ferrari: Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Накануне лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes показал лучшее время в квалификации. Но по ходу гонки он был наказан 10-секундным штрафом за заезд на пит-лейн под красный сигнал светофора, вследствие чего откатился с первого места в конец пелотона и финишировал только седьмым.

На последних кругах Гасли сумел сдержать прессинг со стороны Карлоса Сайнса и финишировал первым, став 109-м победителем этапа в истории "Формулы-1".

До этого французский гонщик выигрывал гонку в 1996 году, это был Оливье Панис.

Напомним, в этом году чемпионат "Формула-1" из-за пандемии коронавируса стартовал с большим опозданием – в начале июле. Первые этапы проходят при пустых трибунах.

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