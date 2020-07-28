Для акции будет отведено время в расписании гонок. Пилоты будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки. При этом они имеют право не вставать на одно колено, сообщила ВВС.

Гран-при Великобритании пройдет на автодроме Сильверстоун с 31 июля по 2 августа.

Перед гонкой в Австрии возле стартовой сетки была проведена акция. Все пилоты были одеты в черные футболки с надписью "End Racism", кроме Льюиса Хэмилтона, на футболке которого было написано "Black Lives Matter".

Льюис Хэмилтон. Фото: News.com.au

Большинство пилотов опустились на одно колено. Но шесть человек, которые расценили этот жест как политический, остались стоять.

В Гран-при Венгрии время для подобной акции не было выделено в расписании, поэтому она прошла скомкано, и "протест не был эффективно охвачен телевизионной трансляцией".

После гонки в Венгрии Хэмилтон сказал: "F1 отлично справился с работой в первой гонке. Но это не достаточно хорошо с точки зрения того, что делается в других видах спорта". Он также считает, что акция прошла хаотично потому, что многие пилоты посчитали ее разовым событием и не намерены повторять перед другими гонками.

Акция перед Гран-при Венгрии. Фото: ESPN

Хэмилтон допускает, что некоторые пилоты игнорируют акцию из-за неприязни лично к нему. "Но это не обо мне, и не о вас. Это о людях, которые испытывают дискриминацию. Вот за что мы боремся – мы боремся за изменения в организациях", – сказал он.

Напомним, новый чемпионат "Формула-1" из-за коронавируса начался с большим опозданием. Первые гонки будут проходить при пустых трибунах. "Мы планируем провести гонки в Европе в июле, августе и начале сентября. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки в Евразии, Азии и Америке, завершая сезон в декабре с Бахрейном перед традиционным финалом в Абу-Даби", сказано в официальном заявлении на сайте "Формулы-1".