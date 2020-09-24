У нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича обнаружен коронавирус

Шведский футболист находится на домашнем карантине и не сыграет в матче квалификационного раунда Лиги Европы.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, передает пресс-служба клуба.

"Мы проинформировали компетентные органы здравоохранения, и игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными", — сказано в сообщении.

Ибрагимович не сыграет в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта, который состоится сегодня.

Напомним, в рядах французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" произошла вспышка коронавируса, о чем сообщили сами представители ФК в соцсетях. Однако они умолчали о том, кто именно заразился. Оказалось, среди заболевших знаменитый атакующий полузащитник ПСЖ и сборной Бразилии – Неймар.