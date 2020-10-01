Зинченко останется в "Манчестер Сити", несмотря на слухи об уходе, – Гвардиола

Украинец травмировался и выбыл из состава команды на 2-3 недели.

Отсутствие Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Бернли", в котором "горожане" победили 3:0, породило слухи о скором уходе украинца из команды.

Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола на послематчевой конференции опроверг их, заявив, что отсутствие украинца в составе никак не связано с трансферной политикой клуба.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Вчера или позавчера он снова получил травму. Он только восстановился, как опять травмировался и выбыл на 2-3 недели, – сказал Гвардиола.

Когда у него спросили, остается ли Зинченко в команде, Гвардиола ответил: "Ага".

Напомним, в матче предпоследнего тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Уотфорд" – 4:0, Александр Зинченко провел на поле 25 минут, и получил за свою игру "семерку" по десятибалльной шкале от издания Manchester Evening News.