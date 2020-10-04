УПЛ: "Шахтер" и "Динамо" потеряли очки в матчах 5 тура

"Шахтер" расписал мировую с черниговской "Десной" (2:2), а киевляне не смогли одолеть "Зарю" (1:1).

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" потеряли очки в матчах пятого тура чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает iSport.

"Шахтер" расписал мировую в Чернигове с местной "Десной" – 2:2.

Счет в матче открыли "горняки" – после розыгрыша углового мяч забил Виктор Коваленко. "Десна" не растерялась и вскоре отыгралась. На 17-й минуте ворота Андрея Пятова поразил Андрей Мостовой.

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Спустя девять минут футбольный клуб из Чернигова вышел вперед. Отличился Андрей Тотовицкий, оформивший взятие ворот с передачи Алексея Гуцуляка.

"Шахтер" восстановил паритет только на 79-й минуте – голом отметился Дентиньо.

В свою очередь, "Динамо" не смогло одолеть "Зарю".

В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине встречи счет первыми открыли луганчане. На 65-й минуте голом отметился Кочергин. Через несколько минут ответный гол забил Вербич, и тем самым спас киевлян от поражения.

Напомним, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.