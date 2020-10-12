Руководство итальянской "Аталанты" настояло на возвращении Малиновского в расположение клуба

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который получил "горчичник" в игре со сборной Германии, и не сможет принять участие в матче с Испанией из-за перебора карточек, вернулся в расположение "Аталанты".

Об этом сообщает Футбол news.

"В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и ЛЧ". На завтра рейсов не было, так что вылетел сегодня", – сказал Малиновский.

Футболист пожелал удачи национальной сборной в матче с испанцами.

"Надеюсь, что ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский стал бронзовым призером Серии А в составе итальянской футбольной команды "Аталанта"